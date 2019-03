"Praising People" konzertieren mit modernen, geistlichen Liedern

Sein zwanzigjähriges Bestehen konnte der Chor "Praising People" im letzten Jahr feiern. Am Samstag, 30. März, 19 Uhr, tritt er in der evangelischen Marienkapelle in Watzendorf auf.

Am Anfang steht immer eine Idee. Diese hatte im Jahr 1998 Gerhard Göller, damals Pfarrer in Fischbach. Ziel war es, geistliche Musik mit neuen Rhythmen und Arrangements moderner zu interpretieren. Pfarrer Göller wusste auch schon, wem er diese Aufgabe, einen Chor zu gründen und zu leiten, zutrauen würde: Bernd Schmidt aus Frickendorf, Realschullehrer für Religionslehre und Musik. Pfarrer Göller und Bernd Schmidt bemühten sich, geeignete Sängerinnen und Sänger zu finden. Sechs Personen übten schließlich im Kellermusikzimmer der Familie Schmidt in Frickendorf Lieder. "Das war quasi der Urchor", sagt Diethelm Schorscher, der den Chor heute managt.

"Praising People" war geboren, obwohl dieser Name damals noch nicht gefunden war. Aber es wurde ein ansehnlicher Chor mit Band, wodurch ein vielfältigeres Repertoire ermöglicht wurde. Waren es zuerst nur ungewohnte Arrangements traditioneller Kirchenlieder aus dem Gesangbuch, sollten bald anspruchsvollere Musikstücke aus der Gospel- und Spiritualszene dazu kommen. Alle Stimmlagen, Sopran, Alt, Tenor und auch Bass, konnten besetzt und komplexere Stück in Angriff genommen werden. Das Repertoire und die Qualität steigerten sich ab 2001 enorm, die Auftritte wurden häufiger und zunehmend professionell, der Erfolg war einfach da. Auch der geografische Radius wurde immer größer, man wagte sich aus den heimatlichen Gefilden in etwas größere Gemeinden und Städte und konzertierte mit Kathy Kelly in Coburg. In den vergangenen Jahren gesellten sich junge Leute zum Chor. "Damit hat der Chor voraussichtlich eine gute Zukunft und droht nicht zu veraltern", meint Diethelm Schorscher.

Der Eintritt in das Konzert am Samstag, 30. März, um 19 Uhr in der evangelischen Marienkirche in Watzendorf ist frei, Spenden sind erwünscht.