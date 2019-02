Präventionsprogramm "Disco-Fieber" in Ebermannstadt und Gräfenberg

Der Schulabschluss steht für viele Jugendliche bevor, vor dem Abschluss der Schulzeit steht eine etwas andere Art der Verkehrserziehung, das bayernweite Projekt "Disco-Fieber - Wir brauchen dich auch morgen". Seit 2007 wird dieses Projekt im Dienstbereich der Polizeiinspektion Ebermannstadt mit Schülern von Abschlussklassen durchgeführt und erweckt immer wieder großes Interesse.

In diesem Jahr wird das Präventionsprogramm mit der Real- und Mittelschule Gräfenberg und der Realschule Ebermannstadt durchgeführt. Die Termine sind Freitag, 15. Febraur, ab 8.30 Uhr, in der Realschulturnhalle in Ebermannstadt mit circa 150 Schülern der Abschlussklassen; Freitag, 12. Juli, ab 8.30 Uhr, bei der Feuerwehr in Gräfenberg mit circa 130 Teilnehmern der Realschule- und Mittelschule Gräfenberg.

Zahl der Unfälle reduzieren

Ziel ist es bei "Disco-Fieber", die Zahl der Unfälle mit jungen Fahranfängern zu reduzieren. Die Jugendlichen im Alter zwischen 16 und 18 Jahren werden gezielt auf die Gefahren im Straßenverkehr hingewiesen.

Zu der Veranstaltung konnten wieder Referenten verschiedener Behörden gewonnen werden. Es werden Vorträge zu einem Alkoholunfall von den Einsatzkräften der Feuerwehr, des Rettungsdienstes, der Polizei gehalten, Videos gezeigt; behördliche Referenten berichten über die Auswirkungen von Alkohol im Straßenverkehr und den rechtlichen Konsequenzen. Die Verkehrswacht unterbreitet die Möglichkeiten, an Fahrerfortbildungen teilzunehmen, und mit praktischen Beispielen mit der sogenannten Rauschbrille wird ein Alkoholzustand simuliert.

Weitere Themen sind Kreuze am Straßenrand, Notfallseelsorge, Drogenprävention und Führerscheinrecht. red