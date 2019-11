Präsentation um 19 Uhr

Am morgigen Mittwoch wird das Buch "Bamberg. Militär und Stadt" vorgestellt. Neben den beiden Herausgeberinnen Sabine Freitag und Gabriele Wiesemann wird Professor Michael Epkenhans vom Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam den Abend gestalten. Als Gastreferent spricht er über "Stadt und Militär". Die Veranstaltung findet im Hörsaal U2/00.25, An der Universität 2, statt und beginnt (anders als in der gestrigen Infobox geschrieben) bereits um 19 Uhr. red