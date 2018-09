Prälat Kurt Witzel ist der Rhön besonders verbunden

Der frühere Dompfarrer und Domdekan Prälat Kurt Witzel wird am heutigen Mittwoch, 19. September, 80 Jahre alt. Inzwischen lebt und wirkt er bereits seit beinahe zehn Jahren in der Ebracher Gasse in Würzburg. Dort fühlt er sich wohl und verstanden. Seine Aufgabe als Spiritual der Erlöserschwestern im Mutterhaus der Ordensgemeinschaft füllt ihn aus. 2008 gab er nach 20 Jahren das Amt des Dompfarrers auf und wechselte zu den Erlöserschwestern.

Witzel kommt 1938 in Aschaffenburg zur Welt und verbringt die ersten Kinderjahre dort. 1944 zieht die Mutter mit dem damals sechsjährigen Kurt und drei von später insgesamt vier weiteren Kindern in ihre Heimat Nordheim vor der Rhön. "Wir sind einen Tag vor der Bombardierung Aschaffenburgs weggezogen. Bei diesem Luftangriff wurden unser Haus und der Keller, in dem wir immer Zuflucht suchten, zerstört", erinnert sich Witzel. Sein Vater war zu diesem Zeitpunkt bereits an die Front eingezogen worden. 1949 kommt Witzel ans Gymnasium in Münnerstadt und wohnt im Studienseminar Sankt Josef der Augustiner. "Das war von Nordheim aus die örtlich nächste Möglichkeit, ein Gymnasium zu besuchen." 1953 zieht die ganze Familie wieder nach Aschaffenburg, Witzel aber bleibt im Internat.

Nach dem Abitur 1958 studiert Witzel zunächst Maschinenbau in Karlsruhe. Er möchte Ingenieur werden. "Ich habe aber dann schnell gemerkt, dass mich das nicht ausfüllt. Ich wollte etwas machen, bei dem es mehr um die Menschen geht." Es sei wie eine Eingebung über ihn gekommen, dass die Theologie und der Priesterberuf seine Berufung sind. "Als es nach dem ersten Studienjahr zum Ende des Sommersemesters in der Katholischen Studentengemeinde darum ging, was die jeweils nächsten Ziele sind, habe ich diese Entscheidung erstmals öffentlich verkündet." Kurzerhand tritt er ins Priesterseminar Würzburg ein. Das Studium führt ihn im Freijahr nach Innsbruck. Am 27. Juni 1965 weiht ihn Bischof Josef Stangl in der Seminarkirche Sankt Michael in Würzburg zum Priester.

Kaplan in Oberleichtersbach

Als Kaplan engagiert sich Witzel in Oberleichtersbach von 1965 bis 1968 und im Anschluss bis 1973 in Eltmann vor allem als Jugendseelsorger. "Mit einer Jugendgruppe aus Oberleichtersbach habe ich damals den Mont Blanc bestiegen. Das hat uns zusammengeschweißt: Wir treffen uns noch heute regelmäßig."

Für die Militärseelsorge in Hammelburg wird Witzel 1973 freigestellt. Zusätzlich betreut er als Kuratus die Kirchengemeinde Christkönig im Lager Hammelburg. 1974 wird er Militärpfarrer, 1981 Standortpfarrer und Militärdekan in Veitshöchheim. Das Amt des Militärdekans übt er bis 1986 aus und ist Moderator des Priesterrats beim Katholischen Militärbischof. 1986 wechselt Witzel in die Pfarrseelsorge und übernimmt die Pfarrei Lohr-Sankt Pius. Dort wird er erst zum stellvertretenden und 1987 zum Dekan von Lohr am Main gewählt. 1988 beruft Bischof Paul-Werner Scheele Witzel zum Dompfarrer und Domkapitular in Würzburg. Papst Johannes Paul II. würdigt Witzels Verdienste 2000 mit dem Titel eines Päpstlichen Ehrenprälaten. Im Oktober wird er ein paar Tage Urlaub verbringen - in seiner zweiten Heimat, der Rhön. pow/red