Prägt das Essen die Geschlechterrollen?

Geschlecht ist biologische Tatsache, vor allem aber gesellschaftliche Konstruktion. Am Beispiel von Essen werden in einem Vortrag (gemeinsam) Erziehungsmuster aufgedeckt, aber auch Produkte und Medienpräsentationen vorgeführt (und diskutiert). Diese erschaffen Rollen- und Verhaltensmuster: für Männer die kraftgebenden Steaks, für Frauen das schlank machende Gemüse; für Mädchen Prinzessinnen auf der Verpackung, für Jungen Fußballspieler. Ist das noch aktuell? Wie wirken diese vorgelebten Muster (unbewusst) auf uns ein? Ein schmackhafter Beitrag zum Thema Geschlechterunterschiede. Der Vortrag ist Teil der Themenwochen "FrauSein" und findet am Dienstag, 1. Oktober, von 19 bis 20.30 Uhr im Generationenzentrum Herzogenaurach statt. Anmeldung ist erbeten bis Freitag, 27. September, im Generationenzentrum in der Erlanger Straße 16, Telefonnummer 09132/734170, www.herzogenaurach.feripro.de, E-Mail: generationen.zentrum@herzogenaurach.de. red