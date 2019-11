Präger wird für die SG Ebern zum Matchwinner

Die Luftpistolenmannschaft der SG Ebern hat in der Unterfrankenliga einen Erfolg gefeiert. Zu Gast bei der SG Marktsteft gewannen die Eberner mit 3:2 und sicherten sich so die Punkte. Der Eberner Carsten Präger brachte in einem spannenden Duell die Entscheidung. Die gesamte Begegnung war von Nervosität und Anspannung geprägt.

Tina Hellwig (SG Ebern) gab zu Beginn der ersten Serie einen ungewollten Luftschuss ab – sie hatte vergessen, ihre Waffe zu laden. Im Duell mit Bernd Vogel geriet sie somit früh in Rückstand und hatte letztlich das Nachsehen. Auf Seiten der Gastgeber zeigte Christiane Johnson Nerven: In der vierten Serie traf sie statt der Scheibe die Wand - sie hatte den Abzug zu früh betätigt. Die fehlenden zehn Ringe kamen Martin Schorr zugute, der das Duell mit 243:241 für sich entschied.

Nachdem der Eberner Helmut Stubenrauch seine Startschwierigkeiten überwunden hatte, gewann er seinen Begegnung mit 361:357 Ringen.

In der Paarung zwischen dem Eberner Carsten Präger und Peter Schwab musste beim Zwischenstand von 350:350 ein Stechen her. Seinen Entscheidungsschuss traf der Gästeschütze in die Zehn und entschied die Begegnung somit zugunsten der Eberner.

Die 330:351-Niederlage von Stefan Eckstein gefährdete den Eberner Sieg nicht mehr. di