Prächting 03.07.2019

Prächtings Feuerwehr fährt zum Festumzug

Die Teilnehmer der Feuerwehr am Festumzug zum 125-jährigen Bestehen der Feuerwehr Kümmersreuth treffen sich morgen, Sonntag, um 12 Uhr am Feuerwehrhaus, um Fahrgemeinschaften zu bilden. Aufstellung is...