Prachtvolles Treppenhaus

"... starr vor Staunen" war auch schon Germaine Boffrand, ein französischer Architekt vor 300 Jahren, als er das Treppenhaus von Schloss Weissenstein in Pommersfelden betrat. Am Sonntag, 16. September, 14.30 Uhr, können auch die Besucher im Rahmen einer Themenführung das "Meisterstück" des Bauherren Lothar Franz von Schönborn bewundern. Der eineinhalbstündige Rundgang erklärt nicht nur das Deckenfresko von Rudolf Byss und Giovanni Francesco Marchini, das bei den abgeschlossenen Restaurierungsarbeiten lediglich gereinigt werden musste. Ein Stockwerk nach dem anderen schreiten die Besucher hinauf und können die Grisaille-Malereien aus nächster Nähe bewundern. Anmeldung per E-Mail an info@schloss-weissenstein.de oder unter der Rufnummer 09548/9818-0. red