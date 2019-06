Prachtstücke auf zwei und vier Rädern

Auch in diesem Jahr werden Jung und Alt auf ihre Kosten kommen, wenn am Sonntag, 30. Juni, das 17. Oldtimer-Treffen im "Land der Nüsse" über die Bühne geht. Ab 9.30 Uhr werden die historischen Traktoren, Autos und Motorräder auf dem Festplatz hinter der Holzofenbäckerei Schauer in Uetzing im Landkreis Lichtenfels eintreffen. Eingeladen sind Besitzer eines Oldtimers, und zwar nicht nur von Traktoren, sondern von allen Oldtimer-Fahrzeugen mit einem Mindestalter von 30 Jahren. Jeder teilnehmende Oldtimer-Besitzer erhält eine Anerkennung.

Höhepunkt des Oldtimer-Treffens wird die große Ausfahrt durch die umliegenden Orte sein. Pünktlich um 13 Uhr heißt es "Motoren starten!" - dann geht es los durch Uetzing, in Richtung Stublang, durch Loffeld und Horsdorf sowie auf dem Rückweg durch Stublang und zum Festgelände zurück.

Wenn die Traktoren starten, können stolze Besitzer getunter Autos nur staunen: Der satte, kompromisslose, kraftstrotzende Sound der Oldtimer-Traktoren ließ schon so manchen Auto-Fan neidisch werden.

Verkehrsbehinderungen

Dass es aufgrund der Oldtimer-Ausfahrt zu Verkehrsbehinderungen kommen wird, ist ebenfalls klar. Die Mitglieder der Oldtimerfreunde Uetzing-Oberlangheim-Lahm brennen schon auf das Treffen, um bei der Ausfahrt ein tolles Bild abzugeben. Beim Fest bieten sich dann viele Gelegenheiten für einen Erfahrungsaustausch von Liebhabern historischer Fahrzeuge.

Ab 9.30 Uhr beginnt der Weißwurstfrühschoppen. Auch für das leibliche Wohl der Besucher wird gesorgt.