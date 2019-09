Poxstaller Urgestein ist 90

"Das hätte ich mir nicht träumen lassen, dass ich einmal 90 werde", staunte Otto Lahner aus Neuses-Poxstall, der seinen 90. Geburtstag feierte.

"Passt schon", sagte ein gut gelaunter Jubilar, dessen einfaches Rezept für ein langes Leben "fest arbeiten" heißt. Zum Festtag war die Familie komplett vertreten: Lebensgefährtin Anni, die drei Töchter, zwei Söhne, zehn Enkel und zwei Urenkel.

Zum Glückwunsch-Marathon bei dem Poxstaller Urgestein kamen auch Landrat Hermann Ulm (CSU) und die Ebermannstadter Bürgermeisterin Christiane Meyer (NLE), Pfarrer Zlatko Kidjemet von der Pfarrei St. Nikolaus Ebermannstadt sowie Vertreter des Krieger- und Militärvereins und der Feuerwehr.

Ein "Geburtstagsständerla" auf seinem Schifferklavier spielte zur Freude des Seniors ein Freund der Familie, Bernhard Betz. Mit einem hervorragenden Gedächtnis erzählte Otto Lahner, der auf dem elterlichen Bauernhof groß geworden ist. Er war der jüngste Sohn von sieben Geschwistern und hat den Hof später übernommen und im Nebenerwerb bewirtschaftet - als Landwirt mit Leib und Seele. Außerdem war er beruflich bei der Deutschen Bundesbahn tätig. Otto Lahner lebt nach wie vor auf dem Bauernhof bei Sohn Bernhard und Enkel Frank, wo er sich gut umsorgt fühlt.

Auf dem Hof konnte er auch viele schöne Jahre mit Ehefrau Lidwina verbringen, die er 1958 heiratete. Mit ihr baute er 1975 ein neues Haus auf dem Anwesen. Doch vor 26 Jahren verdunkelte sich die heile Welt. Otto Lahners Sohn Erwin starb, einige Monate später seine Lidwina.

Doch das Leben ging weiter. Der Jubilar lernte beim Tanzen seine Lebensgefährtin Anni kennen, machte sich als Austragler auf dem Hof von Sohn Bernhard nützlich und widmete sich seinem großen Hobby, den Tauben, was ihm bis heute gefällt. Das Wesentliche in seinem Leben, so der Senior, war und ist seine Familie. Der rundum zufriedene Otto Lahner wünscht sich für die Zukunft: "Gesundheit und wenn der Herrgott will und ich so bleibe, wie ich bin, da möchte ich schon 100 Jahre werden." dia