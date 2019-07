Poxdorfer Grundschüler legen eine tolle Tanzshow hin

Mit einer großartigen Tanzshow fand die Projektwoche "Wir bewegen Schule" in der voll besetzten Turnhalle in Poxdorf einen krönenden Abschluss. Schwungvolle Hip-Hop- und Streetdance-Einlagen brachten die Turnhalle der Grundschule Poxdorf beim Schulfest zum Beben. Bei vollem Haus präsentierten laut Mitteilung der Schule alle Schüler eine herausragende Tanzshow.

Während der vorangegangenen Projektwoche probte der Tanzlehrer Patrick Decavele (wirbewegen.schule.de) mit allen Kindern der Grundschule jeweils 90 Minuten am Tag unterschiedlichste moderne Tanzchoreographien. Diese wurden zum Teil auch von den Kindern selbst entwickelt.

Finanziell wurde das Projekt unterstützt vom Förderverein und vom Elternbeirat der Schule. Patrick Decavele schaffte es, jedes Kind zu motivieren und jeden Tag aufs Neue mitzureißen. ""Glaubt an euch und eure Fähigkeiten", so lautete das Motto der Woche.

Für manche Bewegung habe sie ganz schön lang gebraucht, bis sie sie konnte, urteilte eine Viertklässlerin. Aber am Schluss hat alles geklappt. Die Begeisterung und der tosende Applaus der Eltern am Ende der Aufführung bestätigten dies.

"Alle Schüler sind während der Proben über sich hinausgewachsen", erklärte Schulleiterin Antje Brück, "zu Beginn der Woche dachte jeder, das schafft er nicht. Aber die Kinder lernten, mit Fehlern umzugehen und auch manchmal über ihre Fehler zu lachen." Das Vertrauen der Schüler in ihr eigenes Können sei in dieser Woche erheblich gestiegen, "und das ist es, was Schule leisten muss", so die Schulleiterin. red