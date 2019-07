Powertrio fliegt nach New York

Die besten 25 von anfangs über 2000 Schüler aus ganz Bayern wetteiferten beim betriebswirtschaftlichen Planspielwettbewerb um den Hauptpreis: eine Sprachreise in die internationale Wirtschaftsmetropole New York. Das Team "blank canvas" aus Kulmbach machte das Rennen.

Höhepunkt des Wettbewerbs nach einer Internetrunde, dem Halbfinale und der Finalrunde Anfang Juli in Stockdorf war die Abschlussveranstaltung in der Deutschen Bundesbank in München. Hier präsentierten die Finalisten ihr virtuelles Unternehmen live vor großem Publikum und einer Expertenjury. Die Siegerteams wurden von Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert und Prof. Günther G. Goth, Vorsitzender Vorstand des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e. V., ausgezeichnet.

Die Gewinner

Über den ersten Platz durfte sich das Team "blank canvas" mit Eva Leithner, Markus Bär und Jannick Ott vom Caspar-Vischer-Gymnasium aus Kulmbach freuen. Der 2. Platz ging an das Team "www" mit Leon Wölfinger, Simon und Thomas Weig vom Kepler-Gymnasium aus Weiden und der 3. Platz an das Team "KiwiKraft" mit Sarah Böckl, Ilona Feldmann und Helena Reisinger vom Elly-Heuss-Gymnasium aus Weiden.

In der dreitägigen Finalrunde verfolgten die Schüler ein Ziel: mit cleveren wirtschaftlichen Entscheidungen ihr Unternehmen an die Marktspitze zu führen. Dabei haben sie auf hohem Spielniveau Entscheidungen in den Bereichen Personal, Werbung und Produktion getroffen, heißt es in der Pressemitteilung. Bei der Bewertung zählte allerdings nicht nur der reine Gewinn, sondern auch Faktoren wie Gesundheitsförderung, Umweltschutz und Firmenimage.

Wirtschaftsstaatssekretär Roland Weigert anlässlich der Abschlussveranstaltung: ",Play the Market' zeigt, wie spannend und abwechslungsreich es ist, eine eigene Firma zu führen. Hier wird schon früh Begeisterung für das Unternehmersein bei Jugendlichen geweckt. Und genau das brauchen wir im Gründerland Bayern." Goth ergänzte: ",Play the Market' vermittelt jungen Menschen auf spielerische Art und Weise ökonomische Zusammenhänge und die Funktionsweise der sozialen Marktwirtschaft. Das Projekt ist seit 27 Jahren fester Bestandteil des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft, das in diesem Jahr sein 50-jähriges Bestehen feiert."

Alle Jahrgangsstufen

Der betriebswirtschaftliche Planspielwettbewerb "Play the Market" richtet sich an Schüler ab der 10. Jahrgangsstufe aller Gymnasien, Fach- und Berufsoberschulen in Bayern. In diesem Jahr starteten bayernweit über 2000 Schüler. Mit dem Wettbewerb sollen die ökonomische Bildung junger Menschen gestärkt und die komplexe Welt der Wirtschaft nähergebracht werden. Interessierte Schüler können entweder selbstständig in der Freizeit oder unter Anleitung der Lehrkraft im Unterricht teilnehmen.

Förderer

Das Planspiel wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie gefördert. Co-Förderer sind die AOK Bayern - die Gesundheitskasse und die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG. Die Sprachreise als Hauptgewinn des Wettbewerbs wird von ESL-Sprachreisen zur Verfügung gestellt. Projektträger

Das Projekt "Play the Market" wird vom Bildungswerk der Bayerischen Wirtschaft e.V. seit 1992 durchgeführt. Es ist im Bereich "Wirtschaft im Dialog" angesiedelt. Dieser steht in besonderer Weise für das gesellschaftspolitische Engagement des Bildungswerks der Bayerischen Wirtschaft e.V. "Wirtschaft im Dialog" baut mit praxisnahen Bildungsprojekten Brücken zwischen gesellschaftlichen Institutionen und der Wirtschaft. Auf der einen Seite stehen Schulen, Hochschulen, Kirchen, Bundeswehr, Behörden und Ministerien, auf der anderen Seite Unternehmen und Verbände verschiedenster Branchen. Die Schwerpunkte der Arbeit liegen in der Förderung der Arbeitskreise Schule-Wirtschaft, der ökonomischen Bildung, des naturwissenschaftlichen und technischen Interesses sowie der Lehrerfortbildung in der Schule-Wirtschaft-Akademie. red