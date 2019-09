Das Konzept "Power-Zeit" besteht aus einem anstrengenden Ganzkörpertraining, das Körper und Geist teilweise an die Grenzen bringt und somit kräftigend und stabilisierend wirkt. Die Volksjhochschule Coburg bietet ab Montag, 16. September, Trainingsstunden ab 16 Uhr, in der HUK-Coburg Arena an. Anmeldungen sind unter Telefon 09561/88250 oder online auf www.vhs-coburg.de möglich. red