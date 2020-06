Power, Menschlichkeit und Fachwissen

Eine blonde Frau, der man das Lächeln und die Energie durch oder über den Mundschutz hinaus ansieht. Kreisgeschäftsführerin Christine C. Rieder hat zum Gespräch in die Kreisgeschäftsstelle des VdK in der Viktor-von-Scheffel-Straße eingeladen.

Sie ist 1967 in Mittelfranken geboren und hat sich beruflich breit aufgestellt: Basisausbildung im medizinisch-pflegerischen als auch eine im kaufmännischen Bereich. 2010 zog es sie aus beruflichen Gründen nach Oberfranken - zunächst nach Coburg. Ihre dortige Stelle bestand im Vertragsrecht. Mit 42 Jahren absolvierte sie zusätzlich noch ein berufsbegleitendes Studium zur Verwaltungsbetriebswirtin mit Schwerpunkt Gesundheit und Sozialmanagement. "Ich wollte mich nach Tätigkeiten in verschiedenen Unternehmen beruflich verändern und habe eine Aufgabe gesucht, in der ich meine ganze Erfahrung einbringen kann", verrät Christine C. Rieder.

Für eine gerechte Sozialpolitik

Als dann der VdK Lichtenfels Ende 2018/Anfang 2019 seine Stellenausschreibung veröffentlichte, bewarb sie sich und trat zum 1. Februar vergangenen Jahres die Stelle als Kreisgeschäftsführerin an. Dort steht die Powerfrau für eine gerechte Sozialpolitik ein und berät in allen Fragen zum Sozialrecht: u.a. Rentenversicherungsrecht, Rehabilitation und Schwerbehindertenrecht, gesetzliche Unfallversicherung und vieles mehr. "Beim VdK sind wir unabhängig und können auch so beraten. Es ist sehr abwechslungsreich und ich fühle mich hier sehr wohl", sagt sie.

Im Büro in der Viktor-von-Scheffel-Straße ist Frauenpower angesagt: Das fünfköpfige Team besteht weiterhin aus drei Verwaltungskräften und einer weiteren Sozialrechtsberaterin, die sich ihre Ausbildung als Juristin im Wirtschaftsrecht absolviert hat. Christine C. Rieder hält diese Kombination aus deren und ihren Qualifikationen für sehr gut. So viele Frauen? "Das ist Zufall. Die Frauen haben sich eben im Bewerbungsgespräch durchgesetzt. Ein Mann hätte es aber auch vielleicht schwer bei uns", lächelt sie. Doch hinter den Zahlen steckt mehr: Der Anteil weiblicher Mitarbeiter beim gesamten VdK Lichtenfels liege bei 83,4 Prozent, davon arbeiten 48,7 Prozent in Teilzeit - ein möglicher Grund für diese Quote könnte die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei diesem Arbeitgeber sein.

Es gibt noch weitere Möglichkeiten, spezielle Eigenschaften in die eigene Arbeit einfließen zu lassen: "Man muss ein Allrounder sein", zählt die Kreisgeschäftsführerin auf. "Man muss sowohl mit Menschen in schwierigen Lebenssituationen umgehen können als auch mit Mitarbeitern.Am Empfang muss man zum Beispiel auch viel abfedern können. Ich muss sicher Vorträge halten können. Es geht immer darum, viele Bälle gleichzeitig zu jonglieren. Das konnte ich zum Glück schon immer."

Obwohl Sozialrechtsberatungen früher schon Teil der Arbeit des Bayerischen Roten Kreuzes waren, konnte erst 1948 ein eigener Verein gegründet werden - der stetig wuchs. Im Bereich Sozialrecht, insbesondere Rentenversicherungs- und Schwerbehindertenrecht, konnten im Jahr 2019 etwa 2420 Einzelberatungen geleistet werden. Dabei wurden fast 4000 Fragen der Mitglieder beantwortet. Kein Wunder: Laut einer Studie haben 80 Prozent der Erwerbstätigen Angst, später nicht von ihrer Rente leben zu können. Zur Zeit herrsche bei vielen Menschen aber auch eine verstärkte Unsicherheit bei den Themen Kranken- und Pflegeversicherung - entstanden sicherlich durch die Corona-Krise und die Beschäftigung mit der eigenen Gesundheit. Nicht nur bei "Senioren".

Zuwachs an jüngeren Mitgliedern

"In der Regel kommen die Menschen ab 50 oder 55 Jahren zu uns und stellen die ersten Anfragen. In letzter Zeit können wir aber auch einen Zuwachs an jüngeren Mitgliedern verzeichnen. Da geht es oft auch um psychische Erkrankungen und Fragen zur Erwerbsminderungsrente zum Beispiel", erklärt die Kreisgeschäftsführerin.

Die Corona-Krise hat auch den VdK Lichtenfels nicht verschont: "Die starke persönliche Beratung, die uns auszeichnet, mussten wir durch Telefonberatung ersetzen", so Christine C. Rieder. "Das wurde aber sehr gut angenommen und alle waren verständnisvoll. Wir waren durchgängig für die Mitglieder da und konnten alle Fristen für Anträge einhalten."

Seit 11. Mai können die Mitglieder wieder persönlich betreut werden. Voraussetzungen sind ein Termin, die Notwendigkeit sowie das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Selbstverständlich werde auch der gesetzliche Abstand gewahrt, ein Desinfektionsmittelspender im Eingangsbereich verstärkt die zusätzlichen Hygienemaßnahmen.

Bei aller beruflicher Erfahrung hebt Christine C. Rieder ihr jetziges Umfeld hervor: "In Lichtenfels finde ich ein überdurchschnittlich engagiertes Ehrenamt vor, das die ganze Versorgung mitträgt. Durch die Corona-Krise unterbrochen finden sonst viele Veranstaltungen, Wanderungen, Kaffeefahrten, Sammlungen und Vieles mehr statt. Das ist ein schönes Netz hier", schwärmt sie fast ein bisschen.

Netzwerk mit 170 Ehrenamtlichen

"Und hier läuft viel über Mundpropaganda: Wenn ein Mitglied zufrieden ist, dann gibt er das weiter an seine Freunde und Bekannten. Die werden dann auch neugierig und kommen zu uns ..." Die Rede ist von rund 170 Ehrenamtlichen, die mit viel Herzblut das "seltene Gut Zeit mitbringen", so Christine C. Rieder.

In den kommenden Jahren möchte der VdK Lichtenfels die derzeitige Mitgliederzahl von neun Prozent der Bevölkerung auf zehn Prozent erhöhen. Sie appelliert daher an die Menschen, die Beratung am Telefon oder persönlich in Anspruch zu nehmen und nichts "auf die lange Bank zu schieben". Die Kreisgeschäftsführerin ist sich aber auch bewusst: "Wenn es mehr Mitglieder gibt, heißt das auch: mehr Menschen haben Probleme."

Den Ausgleich für ihre berufliche Tätigkeit erlebt die Powerfrau, die im Landkreis Coburg wohnt, in asiatischer Kampfkunst und Qi Gong. Doch es spricht auch eine gewisse Weisheit aus Christine C. Rieders Worten und Einstellung. Sie gibt mir ein Kalenderblatt mit, auf dem steht: "Es gibt keine Nachfrage an weiblichen Ingenieuren, wie es auch keine nach weiblichen Ärzten gibt; aber es gibt immer eine Nachfrage nach Leuten, die gute Arbeit leisten."