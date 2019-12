Power-Cast Zitzmann spendet an Feuerwehr

Die Feuerwehr Stockheim freut sich über eine Spende von 500 Euro von der Firma Power-Cast Zitzmann, Stockheim. Das Unternehmen spendet den Betrag als Anerkennung für das verantwortungsvolle und große ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr im Brandschutz. Keine Firma in der Gemeinde Stockheim weiß wohl besser die ehrenamtlichen Einsätze der Feuerwehr zu schätzen als die Firma Power-Cast Zitzmann. Wegen ihres hochbrennbaren Magnesiummaterials, das in der Verarbeitung mit Wasser brandgefährlich ist, welches in der Druckgießerei zur Verarbeitung kommt, sind Rauchentwicklung und Brand leider nicht auszuschließen. So kam es in den vergangenen Jahren immer wieder zu mehreren Einsätzen der Feuerwehr Stockheim bei der Firma Power-Cast Zitzmann. Die Firma beschäftigt in Stockheim circa 150 Mitarbeiter und ist ein mittelständischer Anbieter von Magnesiumdruckguss. eh