Pottenstein bei Nacht erleben

Dem Nachtwächter mit seiner Hellebarde und der Laterne kann man eineinhalb Stunden durch die dunklen Gassen von Pottenstein folgen. Dabei erfährt man Wissenswertes über den Beruf des Nachtwächters und über das Felsenstädtchen. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen "Gute-Nacht-Trunk". Termine sind am Freitag, 27. September, sowie am 4., 11. und 18. Oktober. Treffpunkt ist das Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein um 20 Uhr. Anmeldungen sind erforderlich bei Thomas Büttner unter Telefon 01575/2713310 oder via E-Mail an info@die-fraenkische-schweiz.com. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. red