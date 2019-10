Potenziale für den Einzelhandel

Der Online-Handel wächst stetig und mobile Endgeräte verändern das Kundenverhalten. Wie kann also die Zukunftsfähigkeit des stationären Einzelhandels in unseren Städten im Landkreis gesichert werden? Um diese Frage dreht sich der Wirtschaftsabend der Wirtschaftsförderung des Landratsamtes am Dienstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr im Sparkassen-Pavillon. Unter dem Motto "Tourismus - Innenstadt - Einzelhandel: Erfolgsfaktoren und Umsatzpotenziale" werden namhafte Referenten von ihren Erfahrungen berichten. Es werden Beispiele zu Online-Strategien kleiner und mittelgroßer Städte vorgestellt. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an örtliche Händler, Gastronomen, Touristiker sowie an kommunalpolitische Akteure. Es wird um Anmeldung gebeten via Fax (0971/801 77 51 50) oder per E-Mail wifoe@kg.de. sek