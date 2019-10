Potenzial von Freiräumen erkennen

Seelische Widerstandsfähigkeit und der Umgang mit Stress sind große Themen, denen Fachkräfte in der Jugend(verbands)arbeit in ihrer Arbeit mit jungen Menschen immer wieder begegnen. Deshalb veranstaltet die "Jugendregion" am Mittwoch, 20. November, einen Fachtag zum Thema "Läufst du auch im Takt?!". Es geht um steigende Anforderungen und darum, das Potenzial von Freiräumen zu erkennen. Beginn ist um 9 Uhr. Anmeldung bis 25. Oktober in der Evangelischen Jugendbildungsstätte Neukirchen, Am Hag 13, 96486 Lautertal. red