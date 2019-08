Ein Postzusteller wollte am Mittwoch, gegen 13 Uhr, mit seinem Fahrzeug rückwärts aus einer Einfahrt in der Hartmannstraße ausfahren. Dabei übersah er eine Fußgängerin, die sich mit ihrem Rollator hinter seinem Fahrzeug befand, und es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurde die Frau am rechten Knie verletzt. pol