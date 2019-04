Postbank-Filiale hat am Donnerstag zu

Am Donnerstag, 4. April, führt der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank in Forchheim, Bamberger Straße 51, eine Betriebsversammlung durch. Deshalb bleibt an diesem Tag die Filiale geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag regulär. red