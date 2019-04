Postbank bleibt zu

Der Betriebsrat für die Filial-Mitarbeiter der Postbank führt am Donnerstag, 11. April, in Teilen von Bayern eine Betriebsversammlung durch. Dies betrifft auch Bad Kissingen und Bad Neustadt. Beide Filialen bleiben an diesem Tag geschlossen. Die Partnerfilialen der Deutschen Post im Einzelhandel öffnen an diesem Tag allerdings regulär, wie in einer Meldung an die Presse ausdrücklich betont wird.

Die Postbank bittet um Verständnis. Wie andere Unternehmen auch, sei sie gesetzlich verpflichtet, ihren Beschäftigten die Teilnahme an Betriebsversammlungen auch während der Arbeitszeit zu ermöglichen. Sie habe keinen Einfluss auf Zeitpunkt und Dauer der Betriebsversammlung. sek