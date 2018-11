Postamt und Posaunen

Die Vorbereitungen für den 14. Pressecker Weihnachtsmarkt am 9. Dezember laufen auf Hochtouren, einige Anbieter mussten sogar auf das nächste Jahr vertröstet werden.

Der Markt bietet von 11 bis 18 Uhr an mehr als 30 Ständen und Buden unter dem Motto "Draußen und drinnen" ein umfangreiches Sortiment, das zum Bummeln einlädt. Unter anderem gibt es eine eigens geschöpfte Weihnachtsschokolade in drei Geschmacksvarianten.

Im Laufe des Nachmittags werden fünf Weihnachtsgänse verlost. Im Saal ist ein offizielles Weihnachtspostamt eingerichtet, in dem die Kinder ihre Wunschpost an das Christkind abgeben können.

In die Außenstände integriert ist auch der Verkauf von Weihnachtsbäumen des Händlers Arnold Vogler aus Kunreuth.

Eröffnet wird der Pressecker Weihnachtsmarkt am zweiten Adventssonntag um 11 Uhr mit einer kurzen offiziellen Zeremonie, die vom Kirchenchor der evangelischen Kirchengemeinde gestaltet wird.

Dass Weihnachtsmarkt und Kulinarik zusammengehören, unterstreicht der veranstaltende TSV, der ab 11.30 Uhr einen Mittagstisch im Sportheim anbietet, zudem ist im Saal ein Café eingerichtet.

Dem Weihnachtsmarkt vorgelagert ist am Freitag ab 18 Uhr die Waldweihnacht rund um den illuminierten Aussichtsturm auf dem Knock. Nach der Fackelwanderung, beginnend am Sportheim, gestalten Pfarrer Siegfried Welsch, der Posaunenchor und Robert Thern eine vorweihnachtliche Andacht. Am Ausgangspunkt gibt es danach Bratwürste und Glühwein. gl