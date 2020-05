Der Kreisjugendring Lichtenfels startet eine weitere witzige Aktion für die Mädels und Jungs des Landkreises Lichtenfels und darüber hinaus. Das "Letter-Lotto" - es funktioniert folgendermaßen: Ein Kind oder Jugendlicher schreibt einen Brief an ein anderes Kind oder einen anderen Jugendlichen und versendet diesen per Post an den Kreisjugendring. Nach dem Zufallsprinzip wird die Geschäftsstelle die Briefe an andere Teilnehmer versenden. So bekommen die mitmachenden Mädels und Jungs in den Pfingstferien spannende und überraschende Post von unbekannten Absendern.

Geschichten und Wünsche

Die Verfasser der Zuschriften können zum Beispiel ein Gedicht oder eine Geschichte aufschreiben und dazu ein Bild malen. Sie könnten berichten, was sie zurzeit besonders nervt oder was ihnen gefällt. Die Empfänger freuen sich über gute Wünsche und lustige Erlebnisse, die den Absendern passiert sind. Oder man schreibt einfach auf, worauf man sich besonders freut, wenn wieder Normalität einkehrt. Der Fantasie der Kinder sind keine Grenzen gesetzt.

Aus Datenschutzgründen soll der Brief nur mit dem Vornamen unterschrieben werden. Auf dem Umschlag müssen natürlich die Absenderadresse und das Alter stehen. Möchten einige der Mitmacher durch diese Aktion eine Brieffreundschaft aufbauen, wird sich die Geschäftsstelle des Kreisjugendringes darum kümmern. Das Ganze funktioniert natürlich nur, wenn sich genügend Kids daran beteiligen - also Papier und Stifte zücken und los geht es. Je mehr Einsendungen desto lustiger und überraschender wird das Ergebnis. Einsendeschluss ist Samstag, der 30. Mai. Auf der Homepage www.kjr-lichtenfels.de steht ein Flyer mit genaueren Informationen zum Download bereit. red