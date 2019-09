Post SV Kronach feiert knappen Derbyerfolg

Der Aufsteiger in die Bezirksliga A Nord der Herren, Post SV Kronach, gewann zum Saisonauftakt das Stadtderby knapp gegen den SKC Crana Kronach. In der Herren-Kreisklasse Nord gab es für den SKC gleich die zweite Niederlage in einem Kronacher Duell gegen die Gemütlichkeit Gut Holz Kronach II.

Bei den Frauen feierten in der Kreisliga Gut Holz Tettau und Gemütlichkeit Gut Holz Kronach jeweils klare Erfolge.

Herren, Bezirksliga A Nord/Ost

Gemütl. GH Kronach - TSV Glashütten 5:1

Ergebnisse: Kica (502) - Großmann (507) 1:3; Wellach (547) - Degen (372) 4:0; Rüger (516) - Scholz (482) 3:1; Welscher (559) - Anding (522) 4:0. Kegelergebnis: 2124:1883. SKC Naila - TSV Wilhelmsthal 4:2 Ergebnisse: P. Hartmann (529) - Al. Welsch (545) 1,5:2,5; Bejek (554) - Ar. Welsch (531) 3:1; C. Hartmann (537) - Bülling (516) 3:1; Schummi (555) - Münzel (545) 1:3. Kegelergebnis: 2175:2137. Post SV Kronach - SKC Crana Kronach 4:2

Ergebnisse: Renk (255)/Wich-Herrlein (274) - Mäder (538) 1,5:2,5; Schedel (508) - Heumann (541) 0:4; Moshacke (546) - Lubina (511) 3:1; Milicic (535) - Wich (522) 3:1. Kegelergebnis: 2118:2112.

Herren, Kreisklasse Nord

Gemütl. GH Kronach II - SKC Crana Kronach II 5:1

Ergebnisse: Rüger (496) - Lubina (525) 1:3; Schwabe (486) - Graf (473) 2:2; Wellach (521) - Fischer (486) 4:0; Endres (515) - Gäßlein (480) 3:1. Kegelergebnis: 2018:1964.

Herren, Kreisklasse B1 Nord

Gemütl. GH Kronach III - SKC BW Kulmbach II 1:5

Ergebnisse: Rüger (471) - Eichner (513) 1:3; Hartendauer (491) - Schöttner (438) 3:1; Füchsel (0) - Förster (499) 0:4; Emmrich (474) - Lengel (484) 2:2. Kegelergebnis: 1436:1934.

Frauen, Kreisliga

Gut Holz Tettau g - ESV Neuenmarkt II g 6:0

Ergebnisse: Raab (515) - Geisendörfer (464) 3:1; Hirschke (507) - Rost (481) 3,5:0,5; Freier (468) - Limmer (433) 4:0; Leschnick (514) - Hübner (405) 4:0. Kegelergebnis: 2004:1783. Gemütl. GH Kronach - SKK Helmbrechts 5:1

Ergebnisse: Langhammer-Sanchez (420) - Kaufmann (439) 1:3; Wieth (455) - Wegner (452) 2:2; Baumgarten (503) - Tejkl-Söllner (478) 2:2; Endres (518) - Wunner (501) 3:1. Kegelergebnis: 1896:1870.

Jugend, U18 Bezirksliga S/W 2

JSpG SKV Kronach - JSpG Lichtenfels/Baur Burgk. 5:1

Ergebnisse: Mäusbacher (539) - Stenglein (495) 3,5:0,5; P. Münzel (224)/Baier (268) - Sivanesan (495) 2:2; Schuberth (559) - Wagner (485) 4:0; L. Münzel (506) - Reißner (505) 2:2. Kegelergebnis: 2096:1986. red