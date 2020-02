Post öffnet Interims-Filiale

Mit der Eröffnung einer Interims-Filiale am bisherigen Standort Forchheimer Straße 1 ist ab Montag, 2. März, laut Mitteilung der Deutschen Post die postalische Versorgung auch künftig für die Kunden in Effeltrich gesichert.

Die bisherige Partnerin am gleichen Standort gab mit Ablauf des 28. Februar den Postservice auf. Die Interims-Filiale biete alle wichtigen Postleistungen an. Die Öffnungszeiten sind Montag, Mittwoch und Freitag 9 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag 15 bis 18 Uhr, Samstag 11 bis 13 Uhr.

Sendungen, welche die Brief- oder Paketzusteller in Effeltrich nicht ausliefern konnten und daher Benachrichtigung zugestellt haben, können ebenfalls am neuen Standort abgeholt werden. Seitens der Deutschen Post wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Beschäftigten der Partnerfilialen genauso wie ein Mitarbeiter der Deutschen Post zur strengsten Verschwiegenheit verpflichtet sind. Keinem anderen darf ein Filialpartner mitteilen, ob und mit wem jemand Postsendungen oder Daten wechselt, im Geldverkehr steht und ob jemand Postsparer ist oder war.

Laut Deutscher Post profitieren auch ihre Filialpartner von der Kooperation: Den Geschäften bringe die Vertriebsform eine Frequenz- und Umsatzsteigerung, da neben der Kundschaft für das Kerngeschäft zusätzliche Kundenpotenziale erschlossen werden können. Zu beobachten sei darüber hinaus, dass immer mehr Postunternehmen aus anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sich die guten Erfahrungen der Deutschen Post mit Partnerfilialen zu eigen machten und verstärkt Filialen durch Kooperationspartner betreiben lassen würden. red