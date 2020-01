Positiv starten ins neue Jahr

Das alte Jahr mit all seinen Problemen und den Lastern ist vorbei, im neuen Jahr soll alles anders und vor allem besser werden. Positives Denken kann der Anfang sein. Am Freitag, 14. Februar, kann man ab 9.30 Uhr in einem Workshop den Ansatz des positiven Denkens kennen lernen. Durch den Vormittag führt Heilpraktikerin Karin Wagner. Der Workshop findet statt im Pfarrzentrum am Melchior-Otto-Platz im Saal im zweiten Stock. Die Plätze sind begrenzt. Anmeldung bei der Gleichstellungsstelle im Landratsamt Kronach bei Lisa Gratzke unter Telefon 09261/678335 oder per E-Mail (lisa.gratzke@lra-kc.bayern.de) bis 11. Februar. red