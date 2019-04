Porzellan in allen Facetten

Aufgrund des großen Interesses wird es am Freitag, 3. Mai, 17 Uhr, unter dem Titel "Vom Böttgersteinzeug bis heute" ein weiteres Künstlergespräch mit Christiane Toewe in ihrer aktuellen Ausstellung "transluzent" in der Sammlung Ludwig Bamberg im Alten Rathaus geben. Dabei werden viele interessante Aspekte der Porzellanherstellung zur Sprache kommen, heißt es in der Mitteilung der städtischen Museen.

Porzellan ist ein schwieriger, spröder, lebendiger Werkstoff, um den jeder Künstler ringen muss - das ist heute nicht anders als in der Pionierzeit des europäischen Porzellans in Meißen, die man in der Sammlung Ludwig gut erleben kann. Die Vorstufen der Porzellanentwicklung, die ersten gelungenen Porzellane zeugen von Experimentierfreude und Leidenschaft. Christiane Toewe lotet aus, was technisch möglich ist. red