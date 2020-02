Porträt zweier Mitwitzer Koryphäen gezeichnet

Mit zwei hoch dekorierten, anerkannten und verstorbenen Koryphäen auf dem Gebiet der Medizin hat sich der Mitwitzer Heinz Köhler auseinandergesetzt. Was ihn mit den beiden verbindet, ist die Liebe zum Heimatort. Deshalb stellte er jetzt im Rathaus seine neueste Broschüre vor: "Professor Dr. Karl Heinrich Bauer und Professor Dr. Hermann Friedrich Rein - Zwei national und international berühmte Ärzte, Wissenschaftler und Hochschullehrer aus Mitwitz."

Viel Energie und Idealismus seien in sein Werk geflossen, bekennt der ehemalige Kronacher Landrat. Und Köhler beschreibt auch die "Berge an Literatur", die er habe wälzen müssen, um detailliert nachzuforschen. "Bauer war Chirurg und Rein war Physiologe, und beide waren begnadete Forscher."

Als er ihre Gemeinsamkeiten aufzählt, sind es unglaublich viele: "Beide sind Ende des 19. Jahrhunderts im Abstand von nur acht Jahren geboren. Sie sind in Mitwitz zur Schule gegangen und wurden hier auch konfirmiert. Sie hatten den gleichen Schulleiter, haben sich beide für die Medizin entschieden, hatten das gleiche Vorbild. Studiert haben sie in Würzburg und München und jeweils die ersten beruflichen Schritte an der Uni in Freiburg gemacht. Auch waren beide Rektor ihrer Universität. Und noch heute werden unter ihrem Namen Preise vergeben."

Köhler beschreibt Leben und Wirken der Ärzte und lässt auch die Zeit von 1933 bis 1945 nicht aus. In die Kritik geraten sei Rein vor allem wegen des "Dokumentenstreits", als er Gutachter beim Nürnberger Ärzte-Prozess war. "Bauer hat sich nach dem Krieg noch explizierter als Rein von der Zeit des Nationalsozialismus distanziert." ml