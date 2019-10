Porträt der Baur-Gruppe im BR-Fernsehen

In der Fernsehsendung "Frankenschau" des Bayerischen Rundfunks (BR) am morgigen Sonntag, 6. Oktober, ab 17.45 Uhr ist auch der Beitrag "Vom Schuhhändler zum Versandriesen: die Baur-Gruppe aus Burgkunstadt" zu sehen. Unser Bild zeigt Firmengründer Friedrich Baur mit seiner Frau Kathi. Die Baur-Gruppe beschäftigt 3800 Mitarbeiter. Zum einen bietet sie Arbeitsplätze im Online-Handel für Mode, Schuhe, Möbel und Technik. Zum anderen arbeitet die Firma auch als Dienstleister für weitere Unternehmen, so wie auch für die Otto-Group in Hamburg. Weitere Themen sind unter anderem: "Der Computer am Steuer: Künstliche Intelligenz aus Franken", "Neuer alter Lebensraum: die Renaturierung der Altmühl", "Hier steht die Zeit still: Leben wie in den Siebzigern", "Vom Feld in die Flasche: Kürbiskernöl aus Kammerstein" und "Der prächtige Festzug: Erntedank in Fürth". Informationen gibt es unter www.br.de/frankenschau. Foto: Archiv (Baur)