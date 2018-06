Portmonnaie gefunden, aber das Geld war weg

Eine ehrliche Frau hat am Mittwoch gegen 21.15 Uhr einen Geldbeutel gefunden und diesen der Polizei übergeben. In dem schwarzen Portemonnaie befanden sich noch alle notwendigen Scheckkarten, der Führerschein und andere Dokumente. Eine 20-Jährige konnte daher leicht als Eigentümerin ermittel werden. Wie sich im Nachhinein jedoch herausstellte, hatten sich in dem Geldbeutel auch noch 80 Euro gefunden. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe aufmerksamer Zeugen. Gesucht wird nach einer Person, die sich am Mittwoch zwischen 19.50 und 21.15 Uhr in der Carl-Benz-Straße auffällig verhalten haben soll. Die Polizeibeamten gehen davon aus, dass der Mann die Scheine aus dem Geldbeutel entwendet und diesen danach einfach wieder weggeworfen hat. Sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat beitragen, nimmt die Polizeiinspektion Ebern unter Telefonnummer 09531/9240 entgegen. Wer kann Angaben machen?