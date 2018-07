Porsche kollidiert mit Sattelzug

Beim Einfahren auf die A 70 an der Anschlussstelle Scheßlitz war am Montagmorgen ein 61-jähriger Porsche-Fahrer unaufmerksam und missachtete die Vorfahrt eines Sattelzuges. Der 54-jährige Lkw-Fahrer konnte aufgrund der dort vorhandenen Baustelle nicht ausweichen, so dass es zum seitlichen Zusammenstoß kam. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 6500 Euro.