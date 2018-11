Porsche kollidiert mit einem Ford

Eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von circa 15 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitagmorgen in der Hauptstraße, etwa auf Höhe der Tankstelle, ereignete. Eine 57-jährige Porschefahrerin wollte mit ihrem Pkw, vom Friedhof kommend, nach links, auf die Hauptstraße, in Richtung Ortsmitte, abbiegen. Hierbei übersah sie den von links herankommenden, vorfahrtsberechtigten Pkw Ford einer 45-jährigen Fahrzeugführerin. Bei der anschließenden Kollision beider Fahrzeuge wurde die 45-jährige Ford-Fahrerin leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.