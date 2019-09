Ein 18-Jähriger befuhr am Montagabend mit seinem Porsche die Kreisstraße LIF 4 von Roth in Richtung Thelitz. Bei Bohnberg kam er auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Straße ab und rutschte in den Straßengraben. Der junge Mann musste mit leichten Verletzungen ins Klinikum Lichtenfels eingeliefert werden. An seinem Porsche entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 12 000 Euro.