Porsche fährt wie der Teufel

Am Freitagnachmittag hat der Fahrer eines brandneuen schwarzen Porsche auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin zwischen Pegnitz und Bayreuth mehrere Fahrzeuge verbotswidrig rechts überholt. Er fuhr sehr dicht auf und nötigte die Verkehrsteilnehmer zum Spurwechsel. Dies erfolgte in rücksichtsloser und sehr aggressiver Weise. Ein 39-jähriger Angestellter und seine 37-jährige Ehefrau wurden in ihrem Opel ebenfalls attackiert. Diese erstatteten Anzeige bei der Verkehrspolizei Bayreuth, welche Hinweise zum Porsche unter Telefon 0921/506-2330 entgegennimmt.