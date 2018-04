Poraver unterstützt neuen Johanniter-Service

Die Firma Dennert Poraver unterstützt das jüngste Projekt der Johanniter-Unfall-Hilfe mit 1000 Euro. Seit Mitte April ist der Hol- und Bringservice in Schlüsselfeld und Umgebung unterwegs, um Senioren, aber auch jeden anderen Hilfsbedürftigen zum Einkaufen, zum Arzt oder auch zu privaten Terminen zu bringen. "Mit unserem Service können wir vor allem älteren Bürgern ein Stückchen Mobilität und Selbstständigkeit erhalten. Danke an alle, die uns dabei unterstützen", so Yvonne Wagner von den Johannitern. Foto: Johanniter