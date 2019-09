Poppenrother Musikanten widmen sich der Filmmusik

Ein Konzert mit den Poppenrother Musikanten findet am Sonntag, 22. September, im Rahmen der Veranstaltungsreihe "Blasmusik am Sonntagabend" in der Wandelhalle statt. Unter der Leitung von Andreas Back präsentieren die Musiker einen Querschnitt durch die Filmmusik: Es werden unter anderem Stücke aus "Fluch der Karibik", "Winnetou" und "Miss Marple" gespielt. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971/8048-444 sowie per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) erhältlich. Foto: Jürgen Kröckel