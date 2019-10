Kronach 10.10.2019

Konzert

Pop- und Rocksongs für Kopf und Seele

Am Samstag, 12. Oktober, spielt "Groovespecials" in der Café-Bar "Karibik" in Kronach. Beginn ist um 20, der Eintritt ist frei. Das Akustik-Duo "Groovespecials" wurde 2010 von Petra Smuda (Voc./Sax./F...