Pop und Film auf der Orgel

Wie klingen wohl die erfolgreichsten Schlager von Helene Fischer wie "Atemlos" auf Kirchenorgel? Nach dem Erfolg des ersten "etwas anderen Orgelkonzertes" 2018 lädt der Orgelbauverein St. Markus Bischberg zur Fortsetzung dieser Konzertreihe ein. Das Konzert mit dem Titel "The Show Must Go On" findet am Sonntag, 17. Februar, um 16 Uhr in der Pfarrkirche St. Markus Bischberg statt. Martin Rünagel und Martin Sterzinger präsentieren moderne Stücke, die man auf einer Kirchenorgel nicht erwartet. Zum Programm gehören Filmmelodien aus "Police Academy", "Mission Impossible", "James Bond" und "Jurassic Park" ebenso wie bekannte Lieder von Oasis und Queen. Der Eintritt ist frei, Spenden zugunsten der Orgelrenovierung sind erwünscht. red