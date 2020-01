Pop, Rock und Jazz am Sonntag

Pop, Rock und Jazz haben schon längst im Hochschulbereich Einzug gefunden, und so sind diese Kategorien auch in diesem Jahr zum wiederholten Mal bei "Jugend musiziert" vertreten. Die Wettbewerbsteilnehmer der Kreismusikschule Bamberg wollen das Vorbereitungskonzert am Sonntag, 2. Februar, im Haus für Kinder und Kultur als Generalprobe nutzen und ihr Können an der E-Gitarre und am Drum-Set unter Beweis stellen. Aber auch der Klassikbereich ist bei diesem Wettbewerb vertreten: Hier präsentiert eine junge Pianistin ihre Fertigkeiten. Konzertbeginn ist um 15.30 Uhr, der Eintritt zu dem Vorbereitungskonzert ist frei. red