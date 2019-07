Poolparty in Stadtsteinach

Am Freitag, 26. Juli, findet im Familien-Freibad Stadtsteinach die "Lange-Bade-Nacht mit Poolparty" statt. Die Wasserwacht wird für köstliche Cocktails sorgen und DJ Michael Sünkel für ordentliche Beats. Beginn ist 19 Uhr, der Badebetrieb dauert bis 23 Uhr.

Am Samstag, 27. Juli, veranstaltet der Sporttauchclub Stadtsteinach ein Schnuppertauchen. Ab 10 Uhr können Interessierte die Welt des Tauchens kennen lernen, danach werden die "Waterwalking"-Bälle ausgepackt, mit denen über das Wasser geflitzt werden kann.

Am Sonntag, 30. Juli, findet in der Alten Schneidmühle am Hochofen eine Schneidvorführung statt. Von 14 bis 17 Uhr können Interessierte sich von den Schneidmüllern die historische Technik erklären lassen und bestaunen, wie die Blöcher zu Brettern und Kanthölzern verarbeitet werden. red