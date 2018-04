Pommersfelden unterstützt den Heinershof

Der Stolzenrother Heinershof - Schulbauernhof, Umweltstation und Kinderhort - kann mit einem Zuschuss der Gemeinde Pommersfelden in Höhe von 3000 Euro rechnen. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstagabend. Die Förderung dient der Sanierung des Hof- und Backhauses mit Einrichtung einer Käseschule. Bei der Sanierung klafft noch eine Finanzlücke von etwa 60 000 Euro. Die Betreuungseinrichtung - ein eingetragener Verein - hatte sich daher mit Zuschussanträgen an die drei beteiligten Gemeinden Pommersfelden, Mühlhausen und Wachenroth gewandt. Aus Mühlhausen und Wachenroth ist bislang noch keine Entscheidung bekannt. See