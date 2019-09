Pommersfelden kann wachsen

Von der Schreinerei Löhr im Süden bis zur Straße Richtung Aisch (im Vordergrund) wird sich das neue Baugebiet "Kühtrieb II" in Pommersfelden erstrecken. Das Neubaugebiet schließt sich an "Kühtrieb I" an, dessen Bebauung im Bild zu sehen ist. Foto: Evi Seeger (Archiv)