Pommersfelden ehrt verdiente Bürger

Einmal im Jahr bereitet die Gemeinde Pommersfelden einen großen Bahnhof für erfolgreiche Sportler, Vereinsfunktionäre und verdiente Ehrenamtsträger: Im Sitzungssaal zeichnete Bürgermeister Hans Beck (WB sambach) engagierte Bürger aus, "die mit ihrem Wirken das Rückgrat unserer Gesellschaft bilden".

Die meisten zu Ehrenden kamen in diesem Jahr aus dem sportlichen Bereich: Wolfgang Sauer und Christian Zeiler von der DJK Sambach wurden für 15 Jahre in Vereinsfunktionen als Vorstandsmitglied und Jugendleiter mit Bronzemedaillen ausgezeichnet. Der E1-Jugend, trainiert von Fritz Bretterreich und Harald Lechner, gratulierte Beck zur Meisterschaft in der Gruppe KG 09 Bamberg. Die Jungs hatten alle neun ausgetragenen Spiele gewonnen. Als eine der besten Mannschaften des Landkreises konnten sie sich für die Finalrunde des Spielkreises Bamberg/Bayreuth/Kulmbach qualifizieren.

Ihre erste Meisterschaft seit 24 Jahren mit einem Vorsprung von 14 Punkten zum Tabellenzweiten errang die Mannschaft des FC Pommersfelden. Die Fußballer wurden damit Meister in der A-Klasse 1 und stiegen in die Kreisklasse auf. Der Gemeinde war dieser Erfolg eine Spende für die Mannschaftskasse wert.

Kickboxer national erfolgreich

Auf eine erfolgreiche Saison können auch die Kickboxer des FC Pommersfelden zusammen mit ihren Trainern Rainer Giel und Marius Fleischmann blicken. Die Kickboxer errangen Podiumsplätze auf nationaler und internationaler Ebene, unter anderem in Prag. Ein prägendes Erlebnis für die jungen Sportler war die Teilnahme am Trainingslager der Nationalmannschaft. Jana Fleischmann und Yasmin Wolf gehören jetzt zum Nationalkader. Drei deutsche Vizemeister-Titel (Jana Fleischmann, Yasmin Wolf und Sophia Ottmüller), drei bayerische Meister (Jana Fleischmann, Luis Dresel, Yasmin Wolf) und ein dritter Platz bei der deutschen Meisterschaft (Julian Ottmüller) kamen so nach Pommersfelden.

Ausgezeichnet wurde auch Julius Biemann aus Limbach. Der leidenschaftliche Eishockeyspieler konnte mit der Jugendmannschaft seines Höchstadter Clubs die Meisterschaft in der Bezirksliga gewinnen.

Emily Fischer aus Sambach ist mit ihren 14 Jahren bereits eine über die Gemeinde hinaus bekannte Sportlerin im Tennis und Hockey, die schon viele Meisterschaften gewonnen hat. Zuletzt war sie mit der Damenmannschaft des Bamberger MTV in der Bezirksliga und Bezirksklasse erfolgreich, bei den Mädchen oberfränkische und sogar nordbayerische Meisterin. Im Feldhockey gewann sie mit Greuther Fürth die Bayerische Hallenmeisterschaft der Mädchen.

Ihr Bruder Christian Camilo Fischer zeichnete sich als Läufer und Fußballer aus. Mehrfache Platzierungen im Laufen, darunter der 1. Platz der oberfränkischen Meisterschaft und der nordbayerischen Meisterschaften wie auch Podiumsplätze in der bayerischen Crossmeisterschaft konnte er erringen. Im Fußball tat sich Christian Fischer mit dem FC Schweinfurt als bester Schütze der A-Jugend in der Bayernliga hervor.

15 Bürger vertraten die Gemeinde Pommersfelden beim "Stadtradeln" in Bamberg und fuhren beachtliche Ergebnisse in der Landkreiswertung ein.

Schließlich ging die Medaille in Gold - die höchste Auszeichnung - an Luise Stirnweiß und Werner Hofmann, zwei Urgesteine der Gemeinde, die seit Jahrzehnten im Ehrenamt tätig sind. Luise Stirnweiß führt seit 25 Jahren als Vorsitzende den Obst- und Gartenbauverein Steppach und hat in dieser Zeit viel für das Gemeinwohl geleistet. "Die naturnahe Schönheit der Dörfer liegt ihr sehr am Herzen", lobte Beck. Er würdigte auch ihre Mitwirkung beim Wettbewerb "Unser Dorf soll schöner werden", bei dem Steppach auf Landesebene mit Silber ausgezeichnet wurde.

Werner Hofmann ist seit 40 Jahren Dirigent des Steppacher Posaunenchors. Mit 20 Jahren habe er das Amt übernommen und seinen Bläsern mit viel Energie und Leidenschaft die Freude an der Musik vermittelt, so Beck. Der Posaunenchor bereichere Gottesdienste, erfreue Jubilare und gestalte - als besonderer Ohrenschmaus - das Dorfplatzsingen in Steppach.

Evi Seeger