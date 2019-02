Polo wird mit einer Flüssigkeit beschädigt

Erheblicher Sachschaden ist durch Vandalismus an einem Auto in Zeil entstanden. Auf Verlangen der Versicherung erstattete nachträglich eine 55-Jährige am Montag bei der Polizei in Haßfurt Anzeige. Am Freitag, 1. Februar, in der Zeit von 5 bis 11.30 Uhr hatte ein unbekannter Täter Flüssigkeit auf ihren grauen VW Polo, der in der Johann-Langhans-Straße geparkt war, verteilt. Da rundum der Metalliclack abgestumpft ist, entstand der Frau ein Lackschaden von 10 000 Euro. Die Polizei in Haßfurt bittet um Hinweise auf den Täter, Rufnummer 09521/9270.