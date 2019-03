Polo beschädigt und weitergefahren

Eine Mercedes-Fahrerin beschädigte am Mittwochvormittag in der Bamberger Straße beim Ausparken einen Polo und fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 1500 Euro zu kümmern. Aufgrund einer Zeugin, die sich das Kennzeichen notierte, konnte die 78-jährige Verursacherin an der Halteradresse angetroffen werden. Sie bekommt eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. pol