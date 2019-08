Ein 33-jähriger Polo-Fahrer parkte am Montag zwischen 12.45 und 13.15 Uhr sein violettes Fahrzeug auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Seewiese. Als der Mann zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte er weißen Lackabrieb am Heck seines Fahrzeuges. Der Unfallschaden liegt bei rund 1500 Euro. Hinweise zur Unfallflucht erbittet die Polizeiinspektion Lichtenfels unter der Telefonnummer 09571/9520-0.