Polo angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz der Schön-Klinik hat am vergangenen Wochenende ein Unbekannter einen weißen VW Polo an der Heckstoßstange angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht. Hierbei entstand ein Schaden in Höhe von rund 300 Euro. Die Polizeistation Bad Staffelstein bittet unter der Telefonnummer 09573/2223-0 um sachdienliche Hinweise auf den Verursacher.