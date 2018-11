Polnischer Kraftfahrer unter Drogen am Steuer

Fahnder der Verkehrspolizei Bayreuth hielten am Donnerstagabend einen Kleintransporter am Autohof Himmelkron an. Bei der Kontrolle des 32-jährigen polnischen Fahrers wurden drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Ein Schnelltest war positiv. In seiner Tasche fanden die Polizisten noch eine geringe Menge Marihuana und stellten dieses sicher. Eine Blutentnahme, die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz waren die Folgen.