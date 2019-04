Poller wird von Lkw verbogen

Beim Rangieren überrollte am Donnerstag um 16 Uhr ein 21-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Gespann einen im Plattenäcker installierten Begrenzungspoller. An dem Absperrpfosten entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Er wurde durch den Anstoß verbogen. Am Lkw entstand kein Schaden. Der Unfallverursacher meldete den Vorfall bei der Coburger Polizei. Diese nahm den Verkehrsunfall auf und verwarnte den Mann wegen eines Verstoßes nach der Straßenverkehrsordnung. pol