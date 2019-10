Bischofsheim an der Rhön vor 15 Stunden

Zeugensuche

Poller beschädigt:

Auf dem Marktplatz in Bischofsheim wurde am Montag, gegen 9.30 Uhr, ein Begrenzungspoller angefahren. Der Verursacher entfernte sich, der Schaden wird mit 100 Euro beziffert, so die Polizei. pol